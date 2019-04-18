Сервіси Google працюють з перебоями



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Користувачі інтернету скаржаться, що виникають проблеми з поштою Gmail

Користувачі у всьому світі 18 квітня скаржаться на перебої в роботі сервісів Google.

Згідно з коментарями, залишеними на порталі Downdetector, виникають проблеми з поштою Gmail.

Ряд користувачів не могли увійти на свої сторінки, було ускладнене використання облікових записів. Також система може постійно просити очистити кеш.

Раніше повідомлялося, що мережа Google заблокувала рекламний акант кандидата в президенти України Володимира Зеленського після відео про дебати.

Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за законопроект, який передбачає введення штрафів для фірм, що керують соціальними мережами, такими як Facebook, Google і Twitter, якщо їм не вдасться протягом години видалити контент, пов'язаний із насильством.

Джерело: Укрінформ