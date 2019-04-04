Google заблокував рекламний аккаунт Володимира Зеленського
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Показники переглядів відео про дебати не відповідають справжній статистиці
Мережа Google заблокувала рекламний акант Володимира Зеленського після відео про дебати.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на сторінцу штабу Зеленського у Facebook.
Вони звинуватили Google в тому, що мережа заблокувала рекламну сторінку, занизила показники переглядів і не помістило відео у вкладку «тренди».
«Ну і на довершення: відеозвернення Володимира стосовно дебатів, яке набрало 800 тисяч переглядів за 15 годин, так і не потрапило у вкладку «тренди». Що, наша влада намагається і вас купити?!» — йдеться в заяві команди Зеленського.
Координатор діджитал-команди Зеленського Михайло Федоров зазначив, що вони звернулись у Google. У компанії їм сказали чекати рішення на основі заповненої ними форми. Через деякий час стало відомо, що представники команди Зеленського отримали відповідь на свої запитання.
«Поспілкувалися з Дмитром Шоломко – генеральним директором Google Україна. На всі питання отримали відповіді. Спасибі за оперативність, на даний момент питань немає!» – сказано в оновленому повідомленні. Однак причини блокування користувачам вони пояснювати не стали.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський прийняв виклик Петра Порошенка щодо проведення теледебатів, однак на своїх умовах – на НСК «Олімпійському» і після медекспертизи.
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