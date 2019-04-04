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    Google заблокував рекламний аккаунт Володимира Зеленського

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    Володимир Зеленський - Google заблокував рекламний аккаунт Володимира Зеленського
    Володимир Зеленський

    Показники переглядів відео про дебати не відповідають справжній статистиці

    Мережа Google заблокувала рекламний акант Володимира Зеленського після відео про дебати.

    Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на сторінцу штабу Зеленського у Facebook.

    Вони звинуватили Google в тому, що мережа заблокувала рекламну сторінку, занизила показники переглядів і не помістило відео у вкладку «тренди».

     «Ну і на довершення: відеозвернення Володимира стосовно дебатів, яке набрало 800 тисяч переглядів за 15 годин, так і не потрапило у вкладку «тренди». Що, наша влада намагається і вас купити?!» — йдеться в заяві команди Зеленського.

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    Координатор діджитал-команди Зеленського Михайло Федоров зазначив, що вони звернулись у Google. У компанії їм сказали чекати рішення на основі заповненої ними форми. Через деякий час стало відомо, що представники команди Зеленського отримали відповідь на свої запитання.

    «Поспілкувалися з Дмитром Шоломко – генеральним директором Google Україна. На всі питання отримали відповіді. Спасибі за оперативність, на даний момент питань немає!» – сказано в оновленому повідомленні. Однак причини блокування користувачам вони пояснювати не стали.

    Нагадаємо, що Володимир Зеленський прийняв виклик Петра Порошенка щодо проведення теледебатів, однак на своїх умовах  – на НСК «Олімпійському» і після медекспертизи.

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    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
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      0.01%
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