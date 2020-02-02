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    Події в Україні

    З 1 лютого в Україні припинили працювати таксофони

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    З 1 лютого в Україні припинили працювати таксофони

    Розвиток каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на послуги таксофонів

    «Укртелеком» з 1 лютого припинив надавати послуги фіксованого телефонного зв’язку з таксофонів.

    Про це повідомили у пресслужбі «Укртелекому».

    «Укртелеком» прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів», – оголосили у компанії.

    В «Укртелекомі» пояснили це тим, що розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів.

    «Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тис. хв розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році – менше 380 тис. хв. Це у рази менше, що цілком зрозуміло. Адже, зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв’язок, комунікатори, месенджери тощо), послуги таксофонії втратили соціальну значимість», – заявили в «Укртелекомі».

    Мережа таксофонів в Україні налічує близько 4,8 тис. У середньому щодня з одного таксофона відбувалося близько 2,5 хв розмов.

    Нагадаємо, з 1 лютого в Україні відключать усі таксофони.

    Як повідомлялося, «Укртелеком» відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%.

    Укртелеком послуги
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