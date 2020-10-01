Сейм Латвії не визнав легітимність Лукашенка



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Сейм Латвії вважає, що вибори президента Білорусі не були вільними і чесними, тому Латвія не визнає оприлюднені результат

Цей документ став реакцією на таємну інавгурацію Лукашенка 23 вересня

Парламент Латвії у четвер, 1 жовтня, схвалив рішення про невизнання Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що цей документ став реакцією на таємну інавгурацію Лукашенка 23 вересня.

Сейм Латвії вважає, що вибори президента Білорусі не були вільними і чесними, тому Латвія не визнає оприлюднені результати.

Раніше Сейм схвалив проєкт резолюції, де міститься заклик до влади Білорусі провести повторні вибори відповідно до міжнародних стандартів, забезпечивши опозиції рівні можливості доступу до всіх контрольованих державою ЗМІ, і дозволивши брати участь у виборах на рівних умовах.

Зараз Лукашенко і ще понад сто посадових осіб Білорусі є в «чорному списку» країн Балтії. Їх вважають відповідальними за фальсифікацію виборів, а також застосування насильства до мирних жителях.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, як Україна офіційно називатиме Лукашенка.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією



