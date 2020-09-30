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    Режим Лукашенка арештував зірку світового баскетболу. За участь у протестах

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    Олена Левченко представляла Білорусь на двох Олімпіадах - Режим Лукашенка арештував зірку світового баскетболу. За участь у протестах
    Олена Левченко представляла Білорусь на двох Олімпіадах
    Світлина - Instagram Олени Левченко

    За словами Олени Левченко, її звинувачують у порушенні порядку організації або проведення масових заходів

    У Мінську білоруська поліція затримала баскетболістку Олену Левченко. Вона встигла повідомити друзям і адвокату, що її везуть в Ленінське РУВС Мінська. Пізніше стало відомо, що її відвезли в ЦИП на Окрестині, а суд відбудеться вже сьогодні, 30 вересня.

    Видання Tut.by повідомляє, що сьогодні вранці Олена Левченко подзвонила адвокату Михайлу Кирилюку і повідомила, що її затримали в аеропорту перед вильотом на планове лікування і реабілітацію (є офіційні документи) і везуть в Ленінське РУВС у зв'язку з участю в незаконних масових заходах.

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    Олена Левченко регулярно відвідувала антивладні мітинги

    За словами Олени, її звинувачують за ч. 1 ст. 23.34 КОАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

    Пізніше адвокат повідомив, що Олену відвезли в ЦИП на Окрестині. При цьому його самого не допускають всередину, посилаючись на коронавірус.

    Раніше Олена активно висловлювалася проти насильства в країні і за проведення повторних виборів, вона також входила у Вільне об'єднання спортсменів Білорусі, підписала відкритий лист до влади і силовиків і постійно ходила на недільні марші.

    Зокрема, вона говорила: «Ніхто не може зрозуміти природу такої жорстокості силовиків. Влада користується старими методами – репресувати, залякати, побити. Щоб людина сховався в нору і затихла. Тільки на таке і здатні. Але дух не вбити. Це вже зовсім інший народ».

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    Допис, поширений Yelena Leuchanka (@yelenaleu)

    Олена Левченко – одна з найвідоміших білоруських баскетболісток, зірка європейського баскетболу. Вона – чемпіонка Литви, дворазова чемпіонка РФ і дворазова володарка Кубка РФ, триразова бронзова призерка Євроліги і бронзова призерка чемпіонату Європи.

    Олена виступала за збірну Білорусі з 2001 року, двічі граючи в складі національної команди на Олімпійських іграх. У 2010 році Левченко зіграла у фіналі жіночої НБА і була визнана найкращою центровою чемпіонату світу.

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    Білорусь Олександр Лукашенко баскетбол спорт поза політикою Олена Левченко
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