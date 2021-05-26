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    У Польщі поліція затримала українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального

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    У Польщі поліція затримала українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального
    Фото: inpoland.net.pl

    Вартість краденого становить майже 4 000 злотих

    Гданські поліцейські зловили на гарячому громадянина України, який зливав з вантажівок дизельне паливо. Правоохоронці помітили крадія на території закритого підприємства. Про це повідомляє inPoland.

    Інцидент трапився в ніч на 24 травня на вулиці Картузькій. Юнак діяв не сам. Всього зловмисники намагались викрасти щонайменше 740 літрів дизелю.

    На території компанії поліція виявила 6 повних каністр з паливом, одного 35-річного громадянина України та ще 7 порожніх місткостей. Під 4 вантажівками, які належать закритому підприємству, виднілись масні плями.

    Тієї ж ночі правоохоронці натрапили на слід співучасника злочину – 23-річного українця, який встиг втекти до приходу поліції.

    Згодом обидвох зловмисників затримали, а дизельне паливо повернули власникам вантажівок. Вартість краденого становить майже 4 000 злотих. За скоєне українцям загрожує 5 років позбавлення волі.

    Тим часом, у центрі Києва дідусь із кримінальним досвідом обікрав працівницю кав’ярні.

    Переглянувши відео з камери спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисника затримали за місцем мешкання. Затриманим виявився 68-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

    Теги: Польща бензин поліція
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    У Польщі поліція затримала українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального