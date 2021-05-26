У Польщі поліція затримала українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального

Вартість краденого становить майже 4 000 злотих

Гданські поліцейські зловили на гарячому громадянина України, який зливав з вантажівок дизельне паливо. Правоохоронці помітили крадія на території закритого підприємства. Про це повідомляє inPoland.

Інцидент трапився в ніч на 24 травня на вулиці Картузькій. Юнак діяв не сам. Всього зловмисники намагались викрасти щонайменше 740 літрів дизелю.

На території компанії поліція виявила 6 повних каністр з паливом, одного 35-річного громадянина України та ще 7 порожніх місткостей. Під 4 вантажівками, які належать закритому підприємству, виднілись масні плями.

Тієї ж ночі правоохоронці натрапили на слід співучасника злочину – 23-річного українця, який встиг втекти до приходу поліції.

Згодом обидвох зловмисників затримали, а дизельне паливо повернули власникам вантажівок. Вартість краденого становить майже 4 000 злотих. За скоєне українцям загрожує 5 років позбавлення волі.

Тим часом, у центрі Києва дідусь із кримінальним досвідом обікрав працівницю кав’ярні.

Переглянувши відео з камери спостереження, працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисника затримали за місцем мешкання. Затриманим виявився 68-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.