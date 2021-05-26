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    Польща закрила небо для білоруських літаків

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    Літаки з Білорусі не зможуть потрапити у повітряний простір Польщі - Польща закрила небо для білоруських літаків
    Літаки з Білорусі не зможуть потрапити у повітряний простір Польщі

    Розпорядження набуває чинності з 27 травня

    Уряд Польщі прийняв рішення закрити повітряний простір країни для білоруських літаків. Відповідне розпорядження опубліковано у Віснику законів Польщі.

    «Запроваджується заборона на використання повітряного простору Польщі повітряними суднами, які використовуються авіаперевізниками з Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

    Розпорядження набуває чинності з 27 травня.

    Нагадаємо, літак «Белавіа», що 26 травня вилетів з Мінська до Барселони, був змушений повернутися в аеропорт відправлення. Борт не пустили в повітряний простір Польщі – першої країни Євросоюзу, через яку пролягав маршрут.

    Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

    Сьогодні стало відомо, що із Білорусі не можуть повернутися 26 українців. Вони проходять там лікування.

    Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь Польща літак аеропорт авіаперевезення Белавіа
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    Польща закрила небо для білоруських літаків