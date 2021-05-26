Польща закрила небо для білоруських літаків

Літаки з Білорусі не зможуть потрапити у повітряний простір Польщі

Розпорядження набуває чинності з 27 травня

Уряд Польщі прийняв рішення закрити повітряний простір країни для білоруських літаків. Відповідне розпорядження опубліковано у Віснику законів Польщі.

«Запроваджується заборона на використання повітряного простору Польщі повітряними суднами, які використовуються авіаперевізниками з Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

Розпорядження набуває чинності з 27 травня.

Нагадаємо, літак «Белавіа», що 26 травня вилетів з Мінська до Барселони, був змушений повернутися в аеропорт відправлення. Борт не пустили в повітряний простір Польщі – першої країни Євросоюзу, через яку пролягав маршрут.

Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Сьогодні стало відомо, що із Білорусі не можуть повернутися 26 українців. Вони проходять там лікування.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.