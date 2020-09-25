Польща назвала дату закриття всіх вугільних шахт в країні



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Переговори між урядом і профспілками шахтарів тривали кілька днів і тепер угоду передадуть до Єврокомісії

Остання вугільна шахта в країні повинна буде закритися в 2049 році

Влада Польщі дійшла угоди з профспілками про трансформацію гірської промисловості і заявила, що остання вугільна шахта в країні повинна буде закритися в 2049 році. Про це повідомляє радіостанція RMF24.

Зазначається, що переговори між урядом і профспілками тривали кілька днів і тепер угоду передадуть до Єврокомісії.

Глава профспілки «Солідарність» Домінік Колож запевнив, що гірники не втратять роботу.

ЗМІ інформує, що влада пішла шляхом Німеччини і вирішила відмовлятися від видобутку вугілля поступово, а у гірників повинна бути гарантована робота в шахтах до виходу на пенсію. «Затверджено попередній графік закриття шахт, припинення роботи почнеться з наступного року. Ми підписали ліквідацію однієї з найважливіших галузей в історії Республіки Польща», – констатував Колож.

Уповноважений уряду з питань трансформації енергетичних компаній та вугільної промисловості Артур Собон зазначив, що угода визначає модель «чесної, справедливої дороги до трансформації польської гірничодобувної промисловості і енергетики».

Наголошується, що переговори профспілок з владою супроводжувалися акціями протесту. Наприклад, в шахтах Польської гірничодобувної групи кілька десятків робочих відмовилися виходити на поверхню після зміни. Польський уряд прийняв рішення відмовитися від вугілля в енергетичному секторі, а також закрити повністю як мінімум чотири шахти, ще 14 заморозити на три роки. Гірники, зі свого боку, підкреслювали, що процес повинен тривати, принаймні, протягом 40 років.

Як відомо, в Україні з 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.