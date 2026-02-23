Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками

Специфічна реакція на зрив поєдинку в українській Прем'єр-лізі

Група вболівальників «Олександрії» закидала сніжками автобус київської «Оболоні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Брутальний Футбол».

На відео потрапив інцидент на Кіровоградщині. Коли «пивовари» покидали стадіон «Ніка», то місцеві закидали автобус сніжками. Уболівальники намагалися влучити у вікна.

«Зараз нас просто закидали сніжками, у нас розбите скло в автобусі – це вболівальники «Олександрії». Ми зняли відео, коли в наші вікна летіли сніжки. Ми готуємося до того, щоб виставити ці всі наші затрати або футбольному клубу «Олександрія», якщо він буде готовий, або керівництву УПЛ», – заявив гендиректор «Оболоні» Олександр Різниченко в ефірі УПЛ ТБ.

Раніше УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і столичними «пивоварами». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

Напередодні фанати «Карпат» побилися зі стюардами «Арени Львів» під час матчу проти донецького «Шахтаря». За однією з версій, фанати бурхливо відреагували на попередні дії стюардів. Ті нібито надто жорстко затримали хлопця, який вистрибнув із сектора до поля.