Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина

Інфраструктурні проблеми зимово-весняного футболу в Україні виходять на поверхню

Криворізький «Кривбас» прийме «Зорю» з Луганська на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний канал клубу в Telegram.

Підопічні Патріка ван Леувена наступний домашній матч зіграють у Ковалівці. Саме арена тамтешнього «Колоса» заявлена криворіжцями як резервна. Газон же стадіону «Гірник» у Кривому Розі неготовий прийняти поєдинок.

«Враховуючи поради агрономів та прогноз погоди, було ухвалено рішення про перенесення матчу «Кривбас» – «Зоря» до Ковалівки Київської області на стадіон «Колос». Дата і час проведення гри залишаються незмінними», – йдеться в заяві.

«Кривбас» зустрінеться з луганцями в неділю, 1 березня. «Колос» у прийдешньому турі гратиме на виїзді. У «хліборобів» запланований поєдинок проти львівських «Карпат».

Напередодні УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і київською «Оболонню». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

Раніше тріо клубів УПЛ вирішило ділити стадіон навесні. Домашні поєдинки трьох колективів прийматиме рівненський стадіон «Авангард». Раніше там виступав лише місцевий «Верес».