Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина

Антон Федорців
Антон Федорців
Претендент на медалі УПЛ змінив стадіон: відома причина
Стадіон у Ковалівці прихистить «Кривбас»
фото: ФК «Колос»

Інфраструктурні проблеми зимово-весняного футболу в Україні виходять на поверхню

Криворізький «Кривбас» прийме «Зорю» з Луганська на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний канал клубу в Telegram.

Підопічні Патріка ван Леувена наступний домашній матч зіграють у Ковалівці. Саме арена тамтешнього «Колоса» заявлена криворіжцями як резервна. Газон же стадіону «Гірник» у Кривому Розі неготовий прийняти поєдинок.

«Враховуючи поради агрономів та прогноз погоди, було ухвалено рішення про перенесення матчу «Кривбас» – «Зоря» до Ковалівки Київської області на стадіон «Колос». Дата і час проведення гри залишаються незмінними», – йдеться в заяві.

«Кривбас» зустрінеться з луганцями в неділю, 1 березня. «Колос» у прийдешньому турі гратиме на виїзді. У «хліборобів» запланований поєдинок проти львівських «Карпат».

Напередодні УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і київською «Оболонню». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

Раніше тріо клубів УПЛ вирішило ділити стадіон навесні. Домашні поєдинки трьох колективів прийматиме рівненський стадіон «Авангард». Раніше там виступав лише місцевий «Верес».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» стадіон УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Кривбас»

«Верес» оформив камбек у матчі-трилері
УПЛ відновила сезон феєричною перемогою «Вереса» над «Полтавою»
20 лютого, 17:45
20 лютого, 17:45
Олексій Гуцуляк (ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні
«Полісся» впевнено переграло «Колос» в УПЛ
22 лютого, 15:10
22 лютого, 15:10
Лассіна Траоре став несподіваним героєм «гірників»
«Шахтар» відновив сезон перемогою над «Карпатами» з хет-триком резервіста
22 лютого, 17:35
22 лютого, 17:35
Уболівальники «Карпат» стали героями неприємної історії
Фанати «Карпат» побилися зі стюардами під час поєдинку з «Шахтарем»
22 лютого, 22:38
22 лютого, 22:38
«Жовто-чорні» та «пивовари» від зими не втекли
УПЛ скасувала один із матчів понеділка
Вчора, 13:15
Вчора, 13:15
«Пивоварам» доведеться ремонтувати автобус
Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Вчора, 17:27
Вчора, 17:27

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30
22 лютого, 07:30

