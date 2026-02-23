«Зоря» на останніх хвилинах втратила перемогу над новачком УПЛ

«Зоря» розгубила перевагу на два м'ячі над «Кудрівкою»

Команда Віктора Скрипника несподівано втратила очки після зимової паузи

Луганська «Зоря» не втримала перемогу над «Кудрівкою» у 17-му турі Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У перші хвилини гостріше виглядали луганці. Зокрема, після стандарту Мельничук заблокував удар Джордана, а добивання Будківського пішло вище воріт. Не увінчалися успіхом і флангові атаки.

Коли ж здалося, що «Кудрівка» відбилася, «Зоря» оформила два голи. Відкрив рахунок Пердута, який в падінні ефектно замкнув навіс Жуніньйо. А згодом Кушніренко забив із близької відстані головою після розіграшу штрафного.

Нагодами довести рахунок до розгромного підопічні Віктора Скрипника не скористалася. А от «Кудрівка» під завісу поєдинку шокувала луганців. Спершу Беляєв із дистанції з рикошетом розмочив рахунок, а потім Мочуляк загнав «свояка» від Жуніньйо – 2:2 у підсумку.

Обидві команди залишилися на попередніх рубежах у турнірній таблиці. «Зоря» посідає восьме місце, маючи в активі 24 очки. Натомість «Кудрівка» йде на 13-й сходинці (16 пунктів).

Раніше УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і столичними «пивоварами». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

Напередодні львівські «Карпати» зазнали розгромної поразки від «гірників» (0:3). Справжнім героєм «Шахтаря» став Лассіна Траоре. Буркінійський форвард вийшов із лави запасних у другому таймі та оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу на Київщині. Підопічні Руслана Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом». Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Ігор Краснопір.