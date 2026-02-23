«Зоря» на останніх хвилинах втратила перемогу над новачком УПЛ

Головна Спорт Новини
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
фото: УПЛ

Команда Віктора Скрипника несподівано втратила очки після зимової паузи

Луганська «Зоря» не втримала перемогу над «Кудрівкою» у 17-му турі Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У перші хвилини гостріше виглядали луганці. Зокрема, після стандарту Мельничук заблокував удар Джордана, а добивання Будківського пішло вище воріт. Не увінчалися успіхом і флангові атаки.

Коли ж здалося, що «Кудрівка» відбилася, «Зоря» оформила два голи. Відкрив рахунок Пердута, який в падінні ефектно замкнув навіс Жуніньйо. А згодом Кушніренко забив із близької відстані головою після розіграшу штрафного.

Нагодами довести рахунок до розгромного підопічні Віктора Скрипника не скористалася. А от «Кудрівка» під завісу поєдинку шокувала луганців. Спершу Беляєв із дистанції з рикошетом розмочив рахунок, а потім Мочуляк загнав «свояка» від Жуніньйо – 2:2 у підсумку.

Обидві команди залишилися на попередніх рубежах у турнірній таблиці. «Зоря» посідає восьме місце, маючи в активі 24 очки. Натомість «Кудрівка» йде на 13-й сходинці (16 пунктів).

Раніше УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і столичними «пивоварами». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

Напередодні львівські «Карпати» зазнали розгромної поразки від «гірників» (0:3). Справжнім героєм «Шахтаря» став Лассіна Траоре. Буркінійський форвард вийшов із лави запасних у другому таймі та оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу на Київщині. Підопічні Руслана Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом». Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Ігор Краснопір.

