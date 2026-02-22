Головна Спорт Новини
Ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу УПЛ

glavcom.ua
Ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу УПЛ
Олександр Протченко повернувся до роботи тренером
фото: ФК «Кудрівка»

Новачок Прем'єр-ліги довірив роботу з юнаками учаснику бойових дій

Головним тренером «Кудрівки» U-19 став Олександр Протченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець повернеться до тренерської роботи після вимушеної паузи. У 2022-2025 рр. він перебував у лавах Збройних сил України.

33-річний Протченко здобув диплом УЄФА категорії «A». Раніше тренер працював із юнаками в київському «Арсеналі», був асистентом керманича «Чайки» з Петропавлівської Борщагівки, очолював «Кудрівку». Донедавна він був техдиректором клубу.

На Протченка чекає чимало роботи. «Кудрівка» U-19 розпочне другу половину сезону на передостанній сходинці Чемпіонату юнацьких команд. Дебют фахівця на посаді відбудеться 23 лютого проти луганської «Зорі» U-19.

Тим часом львівські «Карпати» зазнали розгромної поразки від «гірників» (0:3). Справжнім героєм «Шахтаря» став Лассіна Траоре. Івуарійський форвард вийшов із лави запасних у другому таймі та оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу на Київщині. Підопічні Руслана Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом». Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Ігор Краснопір.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ветеран УПЛ

