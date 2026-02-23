Головна Спорт Новини
УПЛ скасувала один із матчів понеділка

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
УПЛ скасувала один із матчів понеділка
«Жовто-чорні» та «пивовари» від зими не втекли
фото: ФК «Олександрія»

Поєдинок першого після зимової паузи туру на Кіровоградщині не відбудеться

Матч 17-го туру Прем'єр-ліги між «Олександрією» і київською «Оболонню» 23 лютого не відбудеться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний канал УПЛ у Telegram.

Рішення скасувати поєдинок ухвалив арбітр. Володимир Новохатній провів інспекцію поля стадіону «Ніка». На думку рефері, грати на газоні олександрійського стадіону неможливо.

Попередньо Новохатній провів консультації з делегатом Української асоціації футболу Олег Базаєм і головними тренерами команд. Кирило Нестеренко («Олександрія») та Олександр Антоненко («Оболонь») висловили позицію своїх підопічних. Утім, вирішальним фактором стала особиста інспекція поля.

Подальша доля зірваного поєдинку наразі невідома. Вочевидь, рішення щодо зустрічі ухвалюватимуть у високих футбольних кабінетах. Серед варіантів – технічна поразка «Олександрії» за неналежну підготовку арени та перенесення матчу на іншу дату.

Напередодні львівські «Карпати» зазнали розгромної поразки від «гірників» (0:3). Справжнім героєм «Шахтаря» став Лассіна Траоре. Буркінійський форвард вийшов із лави запасних у другому таймі та оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу на Київщині. Підопічні Руслана Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом». Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Ігор Краснопір.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія УПЛ ФК «Оболонь-Бровар»

