Екстренер «Шахтаря» емоційно описав перші години повномасштабного вторгнення

Іноземний фахівець був у Києві з родиною 24 лютого 2022 року

Головний тренер французького «Ліона» Паулу Фонсека не втомлюється нагадувати світу про війну РФ проти України та описав події чотирирічної давнини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

«Наша квартира в Києві розташована на останньому поверсі. І коли я почув цей звук о п'ятій ранку, прокинувся, підійшов до вікна й побачив дим. Це доволі далеко. Але ця картина: коли я підходжу до вікна й бачу оповите димом місто, цей звук – вони не йдуть з моєї голови», – зізнався фахівець.

Колишній керманич донецького «Шахтаря» також пригадав атмосферу в столиці перед повномасштабною агресією. За словами Фонсеки, ситуація у Києві була спокійною. Люди здебільшого не вірили в прихід війни в місто, а думали, що ескалація обмежиться Донеччиною і Луганщиною.

«Навіть в «Шахтарі», наскільки я пам'ятаю, люди зберігали спокій. Вони не вірили, що все станеться саме так», – додав португалець.

Фонсека працював на чолі «гірників» у 2016-2019 рр. У цей час він зустрів свою другу дружину – українку Катерину Остроушко. Вона працювала в медійній команді власника «Шахтаря» Ріната Ахметова. Родина Фонсеки у Франції регулярно нагадує європейцям про війну, що триває досі.

Тим часом німецький «Гамбург» підтримав український народ у річницю повномасштабного вторгнення РФ. У спеціальній заяві «динозаври» наголосили на терористичних методах ведення війни російською армією. Також клуб висловив солідарність з українцями та закликав поважати їхні права на мир, безпеку та майбутнє.