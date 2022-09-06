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Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники сьогодні збили п’ять крилатих ракет та російський «Алігатор»
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн.
фото ілюстративне

Ракети Х-101 ворог випустив із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря

Під час сьогоднішньої ранкової повітряної тривоги українські захисники знищили п’ять із шести ворожих ракет. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«6 вересня, близько 8:00 ранку, на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено п’ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС з району Каспійського моря», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил, знищено ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зруйновано нафтобазу.

Також під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: ракета ЗСУ рашисти вертоліт війна

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