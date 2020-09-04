Ще один антирекорд. В Україні госпіталізували понад 500 пацієнтів з коронавірусом



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Станом на 4 вересня в Україні коронавірус виявили у 130 951 особи

В Україні за добу госпіталізували 532 пацієнта з коронавірусом. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Це новий антирекорд за кількістю госпіталізацій з коронавірусом протягом доби.

Попереднє рекордне значення госпіталізацій за добу було зафіксовано 21 серпня, тоді в лікарню потрапили 487 осіб.

Станом на 4 вересня в Україні коронавірусом захворіло 130 951 особа, з них 60 613 одужали, летальних випадків - 2761. За минулу добу було встановлено новий антирекорд й за кількістю нових хворих, Сovid-19 виявили у 2723 осіб.

Також міністр назвав регіони, де медики фіксують спалах Covid-19.

До слова, днями глава уряду Денис Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня. Він заявив, що за кілька тижнів в Україні слід очікувати близько 3000 хворих на добу.