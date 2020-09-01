3000 хворих на добу. Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня



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Зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%

Наразі кількість хворих збільшується щодня

В Україні з кінця вересня - початку жовтня прогнозують підтвердження близько 3 тис. випадків інфкування коронавірусом щодня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН.

«Сьогодні у нас від 2 000 до 2 500 хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 000 щодня», - заявив Шмигаль.

Він додав, що зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

При чому за минулу добу в Україні померли 58 хворих на коронавірус.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.