3000 хворих на добу. Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня
Наразі кількість хворих збільшується щодня
В Україні з кінця вересня - початку жовтня прогнозують підтвердження близько 3 тис. випадків інфкування коронавірусом щодня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН.
«Сьогодні у нас від 2 000 до 2 500 хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 000 щодня», - заявив Шмигаль.
Він додав, що зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.
При чому за минулу добу в Україні померли 58 хворих на коронавірус.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.