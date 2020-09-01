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    3000 хворих на добу. Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня

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    Зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80% - 3000 хворих на добу. Шмигаль зробив невтішний прогноз на кінець вересня
    Зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%

    Наразі кількість хворих збільшується щодня

    В Україні з кінця вересня - початку жовтня прогнозують підтвердження близько 3 тис. випадків інфкування коронавірусом щодня.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН.

    «Сьогодні у нас від 2 000 до 2 500 хворих щодня, за прогнозами до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 000 щодня», - заявив Шмигаль. 

    Він додав, що зростання кількості захворюваньможе призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

    При чому за минулу добу в Україні померли 58 хворих на коронавірус. 

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    медицина лікарня хвороби Денис Шмигаль коронавірус
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