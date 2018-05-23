Ще один український співак заявив про участь у президентських виборах

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Іво Бобул йде у президенти

Іво Бобул заявив про участь у президентських виборах

Український співак Іво Бобул заявив, що буде брати участь у наступних президентських виборах.

Про це він сказав в ефірі в ефірі «112 Україна».

«Обов’язково. Зараз збираю фінанси. Вони потрібні в першу чергу. А народ підтримає, я в цьому навіть не сумніваюся», – відповів Бобул на питання ведучої про президентські амбіції.

«Я зважився на цей крок, тому що бачу, що наша країна йде не туди, куди потрібно. Ми летимо в прірву і не можемо зупинитися. Для того, щоб зупинитися. потрібно мати команду. Вона у мене готова. Як тільки почнуться вибори і можна буде проанонсувати політичну платформу – ми це все зробимо красиво і правильно», – пояснив співак.

Він зазначив, що гроші на кампанію буде просити у президента США Дональда Трампа. Варто зауважити, що при цьому співак посміхався.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук і Зеленський очолили свіжий рейтинг політичної довіри.

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