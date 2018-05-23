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    Ще один український співак заявив про участь у президентських виборах

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    Іво Бобул йде у президенти - Ще один український співак заявив про участь у президентських виборах
    Іво Бобул йде у президенти

    Іво Бобул заявив про участь у президентських виборах

    Український співак Іво Бобул заявив, що буде брати участь у наступних президентських виборах.

    Про це він сказав в ефірі в ефірі «112 Україна».

    «Обов’язково. Зараз збираю фінанси. Вони потрібні в першу чергу. А народ підтримає, я в цьому навіть не сумніваюся», – відповів Бобул на питання ведучої про президентські амбіції.

    «Я зважився на цей крок, тому що бачу, що наша країна йде не туди, куди потрібно. Ми летимо в прірву і не можемо зупинитися. Для того, щоб зупинитися. потрібно мати команду. Вона у мене готова. Як тільки почнуться вибори і можна буде проанонсувати політичну платформу – ми це все зробимо красиво і правильно», – пояснив співак.

    Він зазначив, що гроші на кампанію буде просити у президента США Дональда Трампа. Варто зауважити, що при цьому співак посміхався. 

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