Куба готується до війни зі США: що заявив президент

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості військової кампанії проти Куби та заявив про намір вирішити кубинське питання до завершення своєї президентської каденції. На тлі цих висловлювань Гавана посилює оборонну підготовку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кубинське видання Granma.

Глава кубинської держави Мігель Діас-Канель виступив із заявою 13 листопада під час заходу з підготовки до оборони в муніципалітеті Бойєрос у Гавані. Зустріч відбулася в межах Національного дня оборони – регулярних заходів, під час яких кубинська влада перевіряє готовність військових і цивільних структур до можливих загроз.

Президент пояснив, що останніми тижнями представники американської влади та політики неодноразово висловлювалися про можливість військової операції проти острова. За його словами, Куба не збирається залишатися беззахисною перед такими загрозами.

«Ми налаштовані відбити будь-яку спробу іноземної військової агресії проти нашої країни, і для цього готуємося. Завдяки цій системі підготовки до оборони країна щодня стає сильнішою», – заявив Діас-Канель.

Кубинська влада також посилює роботу структур управління, призначених для воєнного часу. Їх використовують і в мирний період, щоб поліпшити координацію оборонних органів та підготовку країни до можливих надзвичайних ситуацій.



Президент Куби Мігель Діас-Канель фото: АР

Куба провела військові навчання на тлі погроз Вашингтона

4–5 листопада на острові відбулися загальнонаціональні стратегічні навчання «Монкада-2026». До них залучили органи військового управління, армійські підрозділи, територіальну систему оборони та представників економічного сектору.

Маневри мали зміцнити готовність країни до можливих сценаріїв зовнішньої агресії. Після їх завершення на острові продовжили заходи з перевірки обороноздатності.

Кубинська оборонна доктрина передбачає концепцію «Війна всього народу». Вона полягає в залученні до захисту держави не лише регулярної армії, а й місцевих оборонних структур та цивільного населення.

Під час навчань перший заступник міністра та начальник Генерального штабу збройних сил Куби генерал Роберто Легра заявив, що країна захищатиме кожен будинок і район у разі спроби захоплення острова.

«Ми захищатимемо кожен будинок, кожен район, кожну зону, доки не переможемо янкі, який спробує заволодіти Кубою», – сказав військовий.



фото: Anaisis Hidalgo Rodríguez

Трамп допустив військову операцію проти Куби

Заява кубинського президента пролунала після нових висловлювань Дональда Трампа. 12 листопада в інтерв'ю американському ведучому Г'ю Г'юїтту президент США не виключив короткострокової військової кампанії проти острова.

Журналіст запитав Трампа, чи погодився б він на військову операцію тривалістю приблизно тиждень. Американський лідер відповів, що розглянув би таку можливість.

«Я б, безумовно, розглянув це», – сказав Трамп.

Президент США також заявив, що хоче вирішити кубинське питання до завершення своєї президентської каденції у 2029 році. Він згадав державного секретаря Марко Рубіо, батьки якого походять із Куби, та припустив, що той міг би займатися цим напрямом.

Ще 9 листопада Трамп заявляв, що Куба перебуває в занепаді й, на його думку, може «впасти досить скоро». Водночас він говорив про можливість гуманітарної допомоги острову.

Водночас американський президент не оголошував про ухвалене рішення розпочати військову операцію, не називав її термінів і не повідомляв про конкретний план нападу.

США посилюють економічний тиск на Гавану

Військова риторика супроводжується новими економічними обмеженнями. 5 листопада адміністрація Трампа розширила санкційний тиск на кубинські структури та пов'язані з ними підприємства. Обмеження охопили низку організацій і фізичних осіб, яких Вашингтон пов'язує з військовою та економічною діяльністю кубинської влади.

Крім того, 29 січня 2026 року Трамп підписав указ, який передбачає можливість запровадження додаткових мит проти держав, що постачають нафту Кубі. Білий дім обґрунтував рішення міркуваннями національної безпеки США.

Економічний тиск посилюється на тлі енергетичної кризи на острові, дефіциту пального та тривалих перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, попри загострення відносин, Вашингтон і Гавана підтримують канали зв'язку, однак офіційних переговорів між країнами не ведуть. Представниця кубинського посольства у Вашингтоні Ліаніс Торрес Рівера раніше заявляла, що Куба відкрита до діалогу, але не погодиться на втручання у свою політичну систему.