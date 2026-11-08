Буданов: Україна переживе зиму, попри плани Росії

Кирило Буданов розповів про очікувану стратегію Росії щодо України цієї зими

Керівник Офісу президента пояснив, якою, на його думку, буде стратегія Росії цієї зими

Україна зможе вистояти цієї зими, попри загрозу масштабних російських атак на критичну інфраструктуру. Москва прагне спровокувати суспільне невдоволення та змусити українців піти на поступки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю CBS News.

«Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде», – наголосив він.

Окремо Буданов пояснив, якою, на його думку, буде стратегія Росії цієї зими.

«Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до, по суті, здачі національних інтересів. Але цього не буде», – зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив про розробку кризових сценаріїв на зиму 2026–2027 років. На його переконання, головне завдання – заздалегідь оцінити можливі загрози та забезпечити злагоджені дії державних органів, військових і гуманітарних організацій.