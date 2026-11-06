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Операція проти нафтопереробної галузі РФ триває. Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Операція проти нафтопереробної галузі РФ триває. Зеленський зробив заяву
Зеленський зауважив, що далекобійні санкції створюють мотивацію до реальних переговорів
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша

Україна продовжує операцію проти російських нафтопереробних заводів у відповідь на удари по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Доповідь щодо наших дипстрайків. Вдячний кожному підрозділу за влучність і всім нашим Силам оборони та безпеки України за системність українських далекобійних санкцій. Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських обʼєктах енергетики», – зауважив президент після зустрічі з головнокомандувачем Михайлом Драпатим та міністром оборони Євгеном Хмарою.

Операція проти нафтопереробної галузі РФ триває. Зеленський зробив заяву фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Операція проти нафтопереробної галузі РФ триває. Зеленський зробив заяву фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський підкреслив, що російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, тепловому забезпеченню, об’єктах водопостачання та цивільній логістиці. Він зазначив, що Росія не змінює характеру своєї агресії, відмовилася від запропонованих партнерами кроків деескалації та готується продовжувати атаки. За його словами, Україна вже визначила подальші відповіді на ці дії.

«Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша. Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано. Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів. Дякую усім, хто допомагає!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, українські удари по російських нафтопереробних заводах суттєво скоротили обсяги переробки нафти в РФ. На тлі цих втрат російська влада була змушена засекретити статистику галузі, що ускладнює незалежний моніторинг її реального стану.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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