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Зеленський повідомив, коли Віткофф поінформує Україну про переговори з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, коли Віткофф поінформує Україну про переговори з РФ
Зеленський завтра проведе розмову з Віткоффом
фото: скриншот з відео

За словами президента, Віткофф детально розповість про свої переговори з росіянами

Завтра, 23 жовтня, спецпредставник президента США Стів Віткофф має відзвітувати президентові Володимиру Зеленському про переговори з росіянами. Про це глава держави заявив на пресконференції з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає «Главком».

За словами президента, Віткофф детально розповість про свої переговори з росіянами. Після цього планується спільний брифінг за участю української, американської та європейської команд.

Нагадаємо, 21 жовтня, відбулися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Стало відомо, що Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують.

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Теги: Стів Віткофф переговори Володимир Зеленський війна

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