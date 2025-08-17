Головна Думки вголос Олександр Кочетков
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Аляска: що отримали Трамп і Путін

glavcom.ua
Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця
фото з відкритих джерел

Історична зустріч без практичних результатів

Аляскинський саміт завершився. Результати, які наближують мир, не оголошені. Бо їх нема. Тому що і не планувалися – зустріч, нагадую, була установчою.

Умови для припинення вогню, які можуть обговорюватися на наступній зустрічі за участі Зеленського, стануть відомі трохи згодом. Але, судячи з того, що Трамп про це промовчав, а він ну дуже полюбляє звітувати про свої досягнення, то умови Путіна не помінялися. Тобто, це вихід ЗСУ з Донецької і Луганської областей, заморожування лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях плюс невступ України у НАТО, російська мова і УПЦ.

Таким чином, Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця і домовився про невведення (відкладення) нових санкцій. Це незаперечний успіх. Трамп зробив ще один крок до омріяної Нобелівки. Теж успіх. Україна і Європа не отримали нічого. Ну так їх на аляскинський міжсобойчик і не запрошували.

Загалом, нічого не помінялося. Бурхлива миротворча діяльність Трампа зробила повне коло, і нам знов спробують підсунути м’яку капітуляцію, але вже під патронатом нобелівського номінанта. Бо Росія – велика, а Україна – маленька. А до Трампа ніхто про це і не здогадувався.

Цікаво, а за що тепер Трамп і Путін будуть разом ганьбити Зеленського на наступній зустрічі, якщо вона відбудеться? Що неголений?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія саміт путін Європа Україна переговори Дональд Трамп

Олександр Кочетков

Аляска: що отримали Трамп і Путін
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили
«Орєшнік» і «Буревєстник»: чому росіяни нічого не запустили
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
Чергове Трамп-шоу навколо переговорів
Чи справді продаж зброї врятує Україну?
Чи справді продаж зброї врятує Україну?
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

