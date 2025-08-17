Аляска: що отримали Трамп і Путін

Історична зустріч без практичних результатів

Аляскинський саміт завершився. Результати, які наближують мир, не оголошені. Бо їх нема. Тому що і не планувалися – зустріч, нагадую, була установчою.

Умови для припинення вогню, які можуть обговорюватися на наступній зустрічі за участі Зеленського, стануть відомі трохи згодом. Але, судячи з того, що Трамп про це промовчав, а він ну дуже полюбляє звітувати про свої досягнення, то умови Путіна не помінялися. Тобто, це вихід ЗСУ з Донецької і Луганської областей, заморожування лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях плюс невступ України у НАТО, російська мова і УПЦ.

Таким чином, Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця і домовився про невведення (відкладення) нових санкцій. Це незаперечний успіх. Трамп зробив ще один крок до омріяної Нобелівки. Теж успіх. Україна і Європа не отримали нічого. Ну так їх на аляскинський міжсобойчик і не запрошували.

Загалом, нічого не помінялося. Бурхлива миротворча діяльність Трампа зробила повне коло, і нам знов спробують підсунути м’яку капітуляцію, але вже під патронатом нобелівського номінанта. Бо Росія – велика, а Україна – маленька. А до Трампа ніхто про це і не здогадувався.

Цікаво, а за що тепер Трамп і Путін будуть разом ганьбити Зеленського на наступній зустрічі, якщо вона відбудеться? Що неголений?