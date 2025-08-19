Головна Світ Політика
Китай відреагував на переговори в Білому домі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай відреагував на переговори в Білому домі
Як наголосила Мао Нін, Китай підтримує всі зусилля для встановлення стійкого миру
фото: Global Times

За словами речниці китайського МЗС, Пекін вважає переговори єдиним способом завершити війну

Китай виступає за мирне політичне вирішення війни в Україні». Пекін підтримує міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці китайського МЗС Мао Нін, яку цитує Global Times.

Як зазначила посадовиця, Китай підтримує всі зусилля для встановлення стійкого миру. За її словами, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні є «послідовною та чіткою»

«Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення української кризи. Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», – заявила Мао Нін.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

Китай переговори США

