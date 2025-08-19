Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч

Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову

У Білому домі пройшла зустріч президента Зеленського, президента Трампа та європейських лідерів, Трамп провів розмову з Путіним, брифінг президента України, атака на Сумщину.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Тристороння зустріч у Білому домі

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та ключових європейських лідерів. На зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Політики обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки для України.

Європейські лідери зробили низку заяв, які окреслили спільну позицію. Головні меседжі зустрічі зводилися до трьох ключових тем: припинення вогню, гарантії безпеки для України та пошук справедливого миру.

Розмова Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Ушаков зазначає, що «розмова була відвертою та доволі конструктивною». За його словами, Трамп поінформував Путіна про переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Повідомлялось, що президент США Дональд Трамп перервав перемовини з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Як з'ясувалось, американський лідер та очільник Кремля мали не приватну розмову.

У приміщенні було ще троє людей. Під час діалогу з Путіним у кабінеті були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робив нотатки.

Брифінг президента України

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Президент згадав про карту України, яку продемонстрували йому у Білому домі з зображенням тимчасово окупованих територій. Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.

Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну. Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Зеленський наголосив, що він та українська сторона готові до будь-якого формату перемовин. За словами президента, Росія запропонувала спершу провести зустріч між Зеленським та Путіним, а згодом і тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.

Атака та Сумщину

У ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Наразі на місці влучання триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.