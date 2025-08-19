Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
Головні новини ночі проти 19 серпня
фото: Офіс президента

Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову

У Білому домі пройшла зустріч президента Зеленського, президента Трампа та європейських лідерів, Трамп провів розмову з Путіним, брифінг президента України, атака на Сумщину.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Тристороння зустріч у Білому домі

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та ключових європейських лідерів. На зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Політики обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки для України.

Європейські лідери зробили низку заяв, які окреслили спільну позицію. Головні меседжі зустрічі зводилися до трьох ключових тем: припинення вогню, гарантії безпеки для України та пошук справедливого миру.

Розмова Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. 

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Ушаков зазначає, що «розмова була відвертою та доволі конструктивною». За його словами, Трамп поінформував Путіна про переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн.

Повідомлялось, що президент США Дональд Трамп перервав перемовини з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Як з'ясувалось, американський лідер та очільник Кремля мали не приватну розмову.

У приміщенні було ще троє людей. Під час діалогу з Путіним у кабінеті були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та, ймовірно, перекладач, який робив нотатки.

Брифінг президента України

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Президент згадав про карту України, яку продемонстрували йому у Білому домі з зображенням тимчасово окупованих територій. Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.

Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну. Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Зеленський наголосив, що він та українська сторона готові до будь-якого формату перемовин. За словами президента, Росія запропонувала спершу провести зустріч між Зеленським та Путіним, а згодом і тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання.

Атака та Сумщину

У ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Наразі на місці влучання триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Читайте також:

Теги: росія міністр путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент будинок Офіс президента Фрідріх Мерц диктатор переговори Марк Рютте Марко Рубіо Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця
Аляска: що отримали Трамп і Путін
17 серпня, 18:10
Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
17 серпня, 15:58
«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
16 серпня, 21:15
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
16 серпня, 15:33
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
15 серпня, 08:28
Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну
Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі
3 серпня, 18:37
Трамп:Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її
Трамп розкрив кількість втрат Путіна на полі бою
1 серпня, 19:07
Домовленості між Брюсселем і Вашингтоном також передбачають масштабні закупівлі американської зброї
Як США витісняє РФ з енергоринку. І до чого тут Китай
29 липня, 20:37
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ
Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ
25 липня, 10:12

Події в Україні

Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
Тристоронні переговори у США, розмова Трампа з Путіним: головне за ніч
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Сумщину: є постраждалі, загорівся будинок
Росія атакувала Сумщину: є постраждалі, загорівся будинок
Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 18 серпня. Зведення Генштабу
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
9556
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4370
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2778
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2524
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua