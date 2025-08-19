Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського

Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч з президентом України

Ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зауважує, що таку інформацію надав високопоставлений представник адміністрації США. Однак Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю TF1, що зустріч може відбутися «в Європі». «Це більше ніж гіпотеза, це колективне бажання», – зауважив французький лідер і запевнив, що вона буде організована в «нейтральній країні».

«Можливо, у Швейцарії, я виступаю за Женеву. Або в іншій країні: востаннє двосторонні переговори відбулися в Стамбулі (Туреччина)», – сказав Макрон.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Як повідомлялося, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.