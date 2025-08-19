Головна Світ Політика
search button user button menu button

Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського
Володимир Зеленський і Володимир Путін можливо проведуть зустріч
колаж: РБК-Україна

Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч з президентом України

Ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зауважує, що таку інформацію надав високопоставлений представник адміністрації США. Однак Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю TF1, що зустріч може відбутися «в Європі». «Це більше ніж гіпотеза, це колективне бажання», – зауважив французький лідер і запевнив, що вона буде організована  в «нейтральній країні».

«Можливо, у Швейцарії, я виступаю за Женеву. Або в іншій країні: востаннє двосторонні переговори відбулися в Стамбулі (Туреччина)», – сказав Макрон.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Як повідомлялося, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траєкторія падіння Путіна очевидна
Шлях Путіна в мініатюрі. Підсумки півріччя стосунків з Трампом
4 серпня, 13:03
Трамп: Я пишаюся тим, що є президентом миру
Трамп заявив про ключову роль в перемир'ї між Таїландом і Камбоджею
28 липня, 23:48
Світлана Заліщук стала послом
Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції
28 липня, 18:34
У березні 2025 року Вірменія та Азербайджан погодили текст попереднього мирного договору
Трамп прийме у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії – Reuters
6 серпня, 03:21
Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
7 серпня, 14:45
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
Зеленський на сьогоднішню зустріч планує прибути до Білого дому в чорному піджаку
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios
Вчора, 16:08
Путін послухав губернатора Чукотки
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
16 серпня, 13:04
Зеленський задоволенний розмовою з Трампом
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова
Вчора, 22:23

Політика

Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України – WSJ
Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України – WSJ
Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського
Названо можливу локацію переговорів Путіна та Зеленського
Путін боїться? Мерц оцінив імовірність зустрічі Зеленського з російським диктатором
Путін боїться? Мерц оцінив імовірність зустрічі Зеленського з російським диктатором
Зеленський і Трамп обмінялися символічними подарунками у Білому домі
Зеленський і Трамп обмінялися символічними подарунками у Білому домі
Північнокорейський диктатор заявив про потребу збільшити ядерний потенціал
Північнокорейський диктатор заявив про потребу збільшити ядерний потенціал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
16K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3445
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
3344
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2303
Про умови Путіна, які страшніші за «Орєшнік»

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua