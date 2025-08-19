Головна Світ Політика
Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
скріншот трансляції з Білого дому

Підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна триває

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв главі США Дональду Трампу, що зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Білий дім.

Журналісти поцікавилися в речниці Білого дому Керолайн Лівітт, чи давав обіцянку Путін зустрітися із Зеленським. На що Лівітт ствердно відповіла, наголосивши, що вони готові сісти за стіл переговорів, а підготовка до зустрічі вже триває.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пропонував провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Москві. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп відхилили таку можливість зустрічі.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок. Раніше повідомлялося, що ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині.

