Вчені знайшли «резервуар» коронавірусу у людини

Вчені прийшли до висновку, що саме тканини, відповідальні за виробництво і виділення слини, служать резервуарами для інфекції

Відкриття може допомогти пояснити, чому SARS-CoV-2 володіє такою високою заразністю

Бразильські вчені прийшли до висновку, що резервуаром поширення коронавірусної інфекції в організмі людини є слинні залози. Про це йдеться в науковій статті, яка опублікована у виданні The Journal of Pathology.

Дослідники проаналізували зразки трьох типів слинних залоз (привушних, піднижньощелепних і малих) у дорослих пацієнтів, які померли від Covid-19.

В результаті вони прийшли до висновку, що саме тканини, відповідальні за виробництво і виділення слини, служать резервуарами для інфекції. Вчені спостерігали не тільки присутність патогена, а й його реплікацію в клітинах.

За словами одного з авторів дослідження Бруно Фернандес Матуку, справжнє відкриття може допомогти пояснити, чому SARS-CoV-2 володіє такою високою заразністю. Раніше вважалося, що тільки віруси, що викликають поширені захворювання, такі як герпес, використовують слинні залози в якості резервуарів.

У червні вчені Вашингтонського університету в Сент-Луїсі визначили, що SARS-CoV-2 здатний знаходити альтернативні способи зараження клітин людини, навіть якщо у тих відсутній ангіотензин-перетворює фермент ACE2 - рецептор, службовець точкою входу вірусу в клітину. Зокрема, стало відомо, що через черговий мутації вірус здатний інфікувати спочатку несприйнятливі до нього клітини аденокарциноми людини H522.

Раніше Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі.

«Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК – вакцина», – сказав Комаровський.

Також Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.