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    Що буде, якщо з’їсти бюлетень? ЦВК запустила чат-бот для виборців

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    Виборці з інвалідністю можуть перевірити у чат-боті доступність приміщень для голосування - Що буде, якщо з’їсти бюлетень? ЦВК запустила чат-бот для виборців
    Виборці з інвалідністю можуть перевірити у чат-боті доступність приміщень для голосування

    Зокрема, чат-бот пояснює, що буде, якщо порвати чи з’їсти бюлетень

    Центральна виборча комісія запустила чат-бот з інформацією про місцеві вибори в Україні 25 жовтня цього року.

    Як повідомляє пресслужба ЦВК, в чат-боті можна практично в повному обсязі отримати інформацію про місцеві вибори. Він доступний в Telegram і Facebook, інформацію там розділено по блоках для виборців, членів комісій, кандидатів і партій.

    Виборці зможуть знайти, де розташована дільниця, на якій вони мають голосувати, подивитися, який вигляд має виборчий бюлетень, і що буде, якщо його порвати або з'їсти. Виборці з інвалідністю можуть перевірити доступність приміщень для голосування.

    Також в боті є рекомендації щодо безпечного голосуванні в умовах пандемії коронавірусу. Користувачі можуть підписатися на календар виборів і скористатися пошуком.

    «Чат-бот Комісії стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян. Він стане в нагоді як виборцям, так і іншим учасникам виборчого процесу. Особливої актуальності впровадження цієї комунікаційної системи набуває і в контексті зміни виборчого законодавства, що, своєю чергою, вимагає серйозної просвітницької роботи в суспільстві», — прокоментував член ЦВК Андрій Гевко.

    Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Цьогоріч вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.

    5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.

     

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