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    В Україні запустили додаток, який сканує обличчя політиків

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    Для цього потрібно навести камеру на його обличчя - В Україні запустили додаток, який сканує обличчя політиків
    Для цього потрібно навести камеру на його обличчя

    Додаток відразу показує досьє політика

    Одеський осередок громадської організації «Інститут політичної інформації» запустив мобільний застосунок PolitScanner, який допомагає виборцю дізнатися про доходи, діяльність та біографію політика. 

    Про це повідомив регіональний представник організації Павло Колотвін.

    За його словами, тепер можна не шукати інформацію про кандидата в Google, а навести камеру на його зображення (в тому числі листівки, плакати, сітілайти й т.д.) та швидко отримати інформацію про нього.

    Як пояснює Інститут масової інформації з посиланням на пресреліз організації, основу додатка складає технологія розпізнавання облич. Вона спрацьовує, коли людина за допомогою камери свого смартфона сканує обличчя політика на будь-якому рекламному носії. Відразу у застосунку виводиться інформація про цього політика: його декларації, передвиборча програма та біографія. 

    Активісти зазначають, що працювали над створенням мобільного застосунку протягом року та хотіли зацікавити молодь і активних громадян до політичних процесів в Україні. За їхніми словами, таке рішення є «першим у світі прикладом використання сучасних технологій у політичних процесах». 

    Зараз застосунок доступний у 13 містах України: в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та Кривому Розі. Водночас в громадській організації працюють над тим, щоб розширити список міст. 

    Додаток безкоштовно працює як для Android, так і для IOS.

    Нагадаємо, що місцеві вибори відбудуться одночасно по всій Україні 25 жовтня. Тоді виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

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