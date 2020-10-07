В Україні запустили додаток, який сканує обличчя політиків

Про це повідомив регіональний представник організації Павло Колотвін.

За його словами, тепер можна не шукати інформацію про кандидата в Google, а навести камеру на його зображення (в тому числі листівки, плакати, сітілайти й т.д.) та швидко отримати інформацію про нього.

Як пояснює Інститут масової інформації з посиланням на пресреліз організації, основу додатка складає технологія розпізнавання облич. Вона спрацьовує, коли людина за допомогою камери свого смартфона сканує обличчя політика на будь-якому рекламному носії. Відразу у застосунку виводиться інформація про цього політика: його декларації, передвиборча програма та біографія.

Активісти зазначають, що працювали над створенням мобільного застосунку протягом року та хотіли зацікавити молодь і активних громадян до політичних процесів в Україні. За їхніми словами, таке рішення є «першим у світі прикладом використання сучасних технологій у політичних процесах».

Зараз застосунок доступний у 13 містах України: в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та Кривому Розі. Водночас в громадській організації працюють над тим, щоб розширити список міст.

Додаток безкоштовно працює як для Android, так і для IOS.

Нагадаємо, що місцеві вибори відбудуться одночасно по всій Україні 25 жовтня. Тоді виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.