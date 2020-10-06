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    Кияни вимагають демонтувати металеву огорожу біля ЦВК

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    Металева огорожа навколо будівлі ЦВК - Кияни вимагають демонтувати металеву огорожу біля ЦВК
    Металева огорожа навколо будівлі ЦВК

    Огорожа на площі Лесі Українки спотворює вигляд громадського простору

    Кияни вважають, що металеву огорожу навколо будівлі Центральної виборчої комісії на площі Лесі Українки потрібно демонтувати. Петиція з відповідною вимогою з’явилась на сайті Київської міської ради.

    Зареєстрована петиція 5 жовтня. Автор документу – Владислав Волковський.

    «Демонтувати металеву огорожу навколо будівлі ЦВК, що на площі Лесі Українки, відкрити вільний доступ до неї мешканцям міста. Перебування огорожі на площі спотворює загальний вигляд громадського простору та перешкоджає переміщенню людей площею», - йдеться в тексті петиції.

    Станом на ранок 6 жовтня петицію підписали 8 осіб.

    Для розгляду петиції Київською міською радою необхідно за 90 днів зібрати 10 тис. підписів.

    До слова, 31 серпня на сайті Київради зареєстрована петиція з вимогою заборонити скління балконів і вішання кондиціонерів на історичний будівлях.

    ЦВК Київ Київрада кияни петиція
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