Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято

День тренера буде відзначатися щороку 19 липня

Президент Володимир Зеленський видав указ про запровадження в Україні нового професійного свята. Глава держави запровадив День тренера. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято – День тренера», – йдеться в тексті указу Зеленського.

День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, учора, 23 червня, президент Володимир Зеленський привітав державних службовців з їх професійним святом – Днем державної служби. «Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців», – зазначив глава держави.

За його словами, економіка і суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді – бути лідером в них.