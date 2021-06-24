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    Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято

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    Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято
    Фото: Офіс президента

    День тренера буде відзначатися щороку 19 липня

    Президент Володимир Зеленський видав указ про запровадження в Україні нового професійного свята. Глава держави запровадив День тренера. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    «На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: установити в Україні професійне свято – День тренера», – йдеться в тексті указу Зеленського.

    День тренера буде відзначатися щороку 19 липня.

    Указ набрав чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, учора, 23 червня, президент Володимир Зеленський привітав державних службовців з їх професійним святом – Днем державної служби. «Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців», – зазначив глава держави.

    За його словами, економіка і суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді – бути лідером в них.

    Теги: свята Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський запровадив в Україні нове професійне свято