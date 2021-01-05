Що читають українці? Інститут книги оприлюднив останні дані

Українські детективи не викликають інтересу в аудиторії. Натомість жіночі романи…

Яким жанрам книг віддають перевагу українці? Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль в інтерв’ю «Главкому» повідомила, які книги купували найчастіше у 2020 році.

«Жіночі романи користуються незмінною популярністю. Звичайно, популярна дитяча література. Зараз дуже пішла вгору література для саморозвитку і всілякий нон-фікшн. І вже дуже багато видавництв переорієнтовують свої видавничі програми з «художки» на «нехудожку». Тенденція така. По світу ця тенденція посиленого інтересу до нон-фікшну почалася десь років 10 тому. Тепер є тенденція зворотня, вони знову повертаються до художньої, а у нас все ще триває підйом нон-фікшну», – зазначила фахівчиня.

При цьому Коваль відзначила, що «не дуже добре читаються українські детективи».

Крім того, вона розповіла, які книжки та жанри складніше знайти для читачів.

«Із чим у нас дуже погано і чого майже не можливо знайти – це книжки складні, ті, які потребують тривалого часу на їх підготовку, видання, зусиль, грошей і так далі. Це насамперед якісь книжки для фахівців: лікарів, біологів, біохіміків, усе, що пов’язано з науками і технологіями. Їх нема. І кажуть, є такі думки, що навіщо їх видавати і перекладати, якщо є англомовні. Ну, по перше, хочу сказати, що не все, що робиться в науці і технологіях, є англомовним, є і німецька, і французька, й інші мови. А, по друге, важливі книжки мусять бути перекладені українською», – наголосила вона.

Також, Коваль пояснила це тим, що видавці не беруться за видання таких книжок через зменшення попиту на академічну літературу.

«Ми планували започаткувати таку програму підтримки перекладів і видання складних книжок – тих, які точно не можуть бути продані за тією вартістю, яка була витрачена, за собівартістю. І тут держава мала б дофінансовувати, але сталося те, що сталося. Нам виділили менше коштів, ніж ми просили і ця програма у нас не потрапляє у 2021 рік. Але я сподіваюся, що з 2022-го ми таки за це візьмемося, тоді видавці зможуть видавати переклади філософів, видавати якісь фундаментальні праці академічні, видавати те, чого у нас на ринку бракує і що є, власне, у російській пропозиції», – зазначила директорка Інституту.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.