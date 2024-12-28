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Нові правила для зарядних пристроїв електроніки почали діяти у ЄС: що слід знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нові правила для зарядних пристроїв електроніки почали діяти у ЄС: що слід знати
Набувають чинності нові правила ЄС щодо звичайних зарядних пристроїв
фото: Canva

У ЄС почала діяти директива про єдиний роз'єм для заряджання для смартфонів

У країнах Євросоюзу сьогодні набуває чинності директива, згідно з якою всі смартфони та інші портативні пристрої, що надходять у продаж, повинні мати єдиний роз'єм типу USB-C для зарядки. Винятки становлять портативні комп'ютери. Про це пише Euronews.com. 

 Усі портативні електронні пристрої малого та середнього розміру, що продаються в ЄС, повинні бути сумісні з портами USB-C, щоб позбутися відходів.

Починаючи з сьогодні, 28 грудня 2024 року, споживачі в ЄС більше не потребуватимуть іншого зарядного пристрою для своїх смартфонів, планшетів, камер, навушників, ігрових консолей та інших пристроїв, оскільки зарядні порти USB Type-C мають стати стандартом для мобільних інструментів у всьому блоці.

У 2022 році Європейський парламент і країни-члени переважною більшістю голосів проголосували за скасування альтернативних методів зарядки, тобто всі малі та середні портативні електронні пристрої, які продаються в ЄС, повинні бути сумісні з портами USB-C.

«Країни-члени Євросоюзу мають бути повністю готовими до нових правил для всіх пристроїв не пізніше 28 грудня 2024 року. Винятки становлять портативні комп'ютери, які мають бути обладнані роз'ємом для заряджання типу USB-C не пізніше 28 квітня 2026 року», – зазначено в статті.

Згідно з правилами ЄС, споживачі також можуть відмовитися від отримання нового зарядного пристрою з кожним купленим пристроєм.

Виробники ноутбуків зіткнуться з тими самими правилами з 28 квітня 2026 року.

«Ці правила мають на меті боротися з тоннами відходів, що утворюються від викинутих зарядних пристроїв щороку, і заощадити приблизно 250 мільйонів євро для домогосподарств ЄС шляхом усунення непотрібних закупівель зарядних пристроїв щороку», – заявила голова Комітету Європейського парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів Анна Кавацціні.

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Теги: економіка гроші соціум телефон сміття парламент правила

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