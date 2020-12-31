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    Верховна Рада цього року ухвалила майже 250 законів

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    У 2020 році комітети Верховної Ради провели 735 засідань - Верховна Рада цього року ухвалила майже 250 законів
    У 2020 році комітети Верховної Ради провели 735 засідань
    Фото з відкритих джерел

    Розглянули 65 законопроєктів, які вніс президент України

    Верховна Рада України цього року провела 88 пленарних засідань і ухвалила майже 250 законів. Про це йдеться на сайті парламенту.

    «У поточному році розглянуто 1 028 законопроєктів, із них прийнято 249 законів, 95 – у першому або другому читанні, 90 – враховано та відправлено на доопрацювання. Ще 594 законопроєкти було відхилено та знято з розгляду Верховною Радою», – йдеться у повідомленні.

    У розрізі суб’єктів законодавчої ініціативи розглянули 65 законопроєктів, які вніс президент України, 158 – Кабінет міністрів, 805 – народні депутати.

    Підсумки законодавчої роботи Верховної Ради у 2020 році. Фото: Верховна Рада України
    Підсумки законодавчої роботи Верховної Ради у 2020 році. Фото: Верховна Рада України

    Із 65 законопроєктів, внесених президентом України, ухвалили 47 законів: вісім законопроєктів ухвалили у першому читанні, шість проєктів законів враховано та направлено на доопрацювання, ще чотири проєкти відхилено та знято з розгляду.

    Верховна Рада IX скликання розглянула 158 проєктів законів, які вніс Кабмін. Ухвалили 36 законів, прийняли в першому читанні – 13, сім проєктів законів врахували та направили на доопрацювання, 102 проєкти відхилили та зняли з розгляду.

    За підсумками розгляду 805 законопроєктів від нардепів ухвалили 166 законів, прийняли в першому читанні – 74 законопроєкти, 77 – врахували та направили на доопрацювання, 488 проєктів відхилили та зняли з розгляду.

    Також в 2020 році комітети Верховної Ради провели 735 засідань.

    Нагадаємо, в межах кампанії для боротьби з неперсональним голосуванням у залі пленарних засідань Верховної Ради встановлять більше камер, а також посилять відповідальність нардепів за кнопкодавство.

    Теги: Верховна Рада закон політика
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