Верховна Рада цього року ухвалила майже 250 законів

Розглянули 65 законопроєктів, які вніс президент України

Верховна Рада України цього року провела 88 пленарних засідань і ухвалила майже 250 законів. Про це йдеться на сайті парламенту.

«У поточному році розглянуто 1 028 законопроєктів, із них прийнято 249 законів, 95 – у першому або другому читанні, 90 – враховано та відправлено на доопрацювання. Ще 594 законопроєкти було відхилено та знято з розгляду Верховною Радою», – йдеться у повідомленні.

У розрізі суб’єктів законодавчої ініціативи розглянули 65 законопроєктів, які вніс президент України, 158 – Кабінет міністрів, 805 – народні депутати.

Підсумки законодавчої роботи Верховної Ради у 2020 році. Фото: Верховна Рада України

Із 65 законопроєктів, внесених президентом України, ухвалили 47 законів: вісім законопроєктів ухвалили у першому читанні, шість проєктів законів враховано та направлено на доопрацювання, ще чотири проєкти відхилено та знято з розгляду.

Верховна Рада IX скликання розглянула 158 проєктів законів, які вніс Кабмін. Ухвалили 36 законів, прийняли в першому читанні – 13, сім проєктів законів врахували та направили на доопрацювання, 102 проєкти відхилили та зняли з розгляду.

За підсумками розгляду 805 законопроєктів від нардепів ухвалили 166 законів, прийняли в першому читанні – 74 законопроєкти, 77 – врахували та направили на доопрацювання, 488 проєктів відхилили та зняли з розгляду.

Також в 2020 році комітети Верховної Ради провели 735 засідань.

Нагадаємо, в межах кампанії для боротьби з неперсональним голосуванням у залі пленарних засідань Верховної Ради встановлять більше камер, а також посилять відповідальність нардепів за кнопкодавство.