Міськрада Харкова підтримала «формулу Штайнмаєра»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Кернес та Володимир Зеленський, 2013 рік фото з відкритих джерел

Харківські депутати закликали міські і обласні ради, які прийняли рішення про недопущення «формули Штайнмаєра», відкликати ці документи

Депутати Харківської міської ради на сесії 16 жовтня проголосували за підтримку «формули Штайнмаєра».

Як повідомляє пресслужба міськради Харкова, на сесії було затверджено звернення до президента України Володимира Зеленського, народних депутатів і депутатів місцевих рад усіх рівнів.

Як наголошується в документі, звернення міськради обумовлено загостренням внутрішньої політичної ситуації в Україні.

«Ми, депутати Харківської міської ради, підтримуємо президента України в пошуках миру. Ми вважаємо «формулу Штайнмаєра» єдиним на сьогодні реальним шляхом до припинення війни. Відведення військ не є відступом, а є кроком вперед до ще більшого припинення вогню, а, отже, і смертей. Розформування на тимчасово окупованих територіях всіх незаконних збройних формувань принесе спокій нашим братам, таким же українцям, як і ми, в окремих частинах Луганської та Донецької областей. Контроль над українським кордоном захистить від появи на території країни людей, які прагнуть подальшого протистояння на Сході, і буде сприяти проведенню місцевих виборів не під дулами автоматів, а під наглядом ОБСЄ. Вибори в ОРДЛО за українським законодавством повернуть Україні неконтрольовані зараз території», - йдеться в документі.

Харківська міська рада в своєму зверненні закликала колег з органів місцевого самоврядування всіх рівнів підтримати зусилля Володимира Зеленського в його діяльності на шляху повернення миру до України, а ті міські і обласні ради, які прийняли рішення про недопущення «формули Штайнмаєра», відкликати ці документи.

Крім того, в своєму зверненні депутати Харківської міської ради вимагають від політиків усіх рівнів припинити інсинуації навколо цього документа, а також утриматися від проведення акцій «Ні капітуляції!».

«Ця формула не легалізує бойовиків, а навпаки, передбачає повернення українського законодавства і правопорядку на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Відмова від неї в рамках Нормандського формату позбавить президента аргументів на підтримку України з боку таких потужних союзників, як Німеччина і Франція», - сказано в документі.

До слова, 14 жовтня у Києві пройшла акція «Ні капітуляції!» на Майдані незалежності, у ній взяли участь до 12 тисяч людей.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».