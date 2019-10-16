У Харкові перейменували станцію метро «Московський проспект»



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Станцію «Московський проспект» відкрили в 1975 році у числі перших семи станцій метро в Харкові

Перейменувати станцію метро запропонували представники колективу АТ «Турбоатом»

Станцію Харківського метрополітену «Московський проспект» перейменували у станцію «Турбоатом».

Таке рішення у середу, 16 жовтня, прийняли депутати на сесії Харківської міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

З проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ «Турбоатом».

Кернес підтримав дану ідею.

«Турбоатом» - флагман нашого машинобудування, відомий у всьому світі. Достойно проходить всі труднощі, виходить на нові ринки. Віктор Суботін зберіг колектив, вміє привернути молодь у галузь. Упевнений, що топонімічна комісія і депутати проголосують «за», - писав мер Харкова у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, станцію «Московський проспект» відкрили в 1975 році у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проектували під назвою «Турбінний завод», але потім закріпили за станцією інший топонім.

До слова, депутати Харківської міської ради на сесії 16 жовтня проголосували за підтримку «формули Штайнмаєра».