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    У Харкові перейменували станцію метро «Московський проспект»

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    Станцію &laquo;Московський проспект&raquo; відкрили в 1975 році у числі перших семи станцій метро в Харкові - У Харкові перейменували станцію метро «Московський проспект»
    Станцію «Московський проспект» відкрили в 1975 році у числі перших семи станцій метро в Харкові

    Перейменувати станцію метро запропонували представники колективу АТ «Турбоатом»

    Станцію Харківського метрополітену «Московський проспект» перейменували у станцію «Турбоатом».

    Таке рішення у середу, 16 жовтня, прийняли депутати на сесії Харківської міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

    З проханням про перейменування станції до міського голови Харкова Геннадія Кернеса на особистому прийомі звернулися представники колективу АТ «Турбоатом».

    Кернес підтримав дану ідею.

    «Турбоатом» - флагман нашого машинобудування, відомий у всьому світі. Достойно проходить всі труднощі, виходить на нові ринки. Віктор Суботін зберіг колектив, вміє привернути молодь у галузь. Упевнений, що топонімічна комісія і депутати проголосують «за», - писав мер Харкова у своєму Telegram-каналі.

    Як відомо, станцію «Московський проспект» відкрили в 1975 році у числі перших семи станцій метро в Харкові. Спочатку її проектували під назвою «Турбінний завод», але потім закріпили за станцією інший топонім.

    До слова, депутати Харківської міської ради на сесії 16 жовтня проголосували за підтримку «формули Штайнмаєра».

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