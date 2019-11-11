Схід Меркурія: сьогодні можна буде побачити рідкісне космічне явище



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Наступного разу транзит Червоної планети станеться тільки в 2032 році

Вже цього понеділка, з 14:35 за Києвом жителі нашої планети зможуть побачити досить рідкісна подія - проходження Меркурія по диску Сонця (такі явища астрономи називають «транзитами»).

Планета буде виглядати як маленький чорний кружечок, повільно переміщається на тлі нашого світила.

Востаннє жителі Землі могли спостерігати проходження Меркурія по диску Сонця у 2016 році. Тоді воно тривало не дуже довго — планета пройшла по нижній частині світила. Цього року воно триватиме цілих п'ять з половиною годин.

Меркурій майже в 300 разів менший від Сонця. Через це побачити його на диску зірки буде непросто. Найкраще для цього підійде телескоп. Його потрібно направити прямо на Сонце, не дивлячись при цьому в окуляр.

Щоб побачити Меркурій, потрібно буде розташувати напроти окуляра аркуш паперу і налаштувати фокус. Планета буде виглядати як невелика чорна точка, яка повільно рухається по диску зірки. Також можна спробувати побачити явище за допомогою бінокля зі спеціальним світлофільтром, який захистить очі від яскравого світла.

Для тих, хто не зможе спостерігати явище ні за допомогою телескопа, ні за допомогою бінокля, космічне агентство NASA буде проводити пряму трансляцію з Обсерваторії сонячної динаміки. Вчені використовують транзит для точної настройки телескопів, особливо тих, які знаходяться в космосі та не можуть бути відрегульовані вручну.