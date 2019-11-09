Стало відомо, коли люди почнуть народжуватися поза Землею



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Перша дитина в космосі народиться вже через 25 років - науковці

Людству доведеться тікати з Землі у найближчому майбутньому. Вчені прогнозують, що вже наступне покоління землян буде народжувати у космосі.

Зазначається, що до початку минулого 20 сторіччя на планеті жило 1,5 мільярда жителів. Зараз нас уже більше 7 мільярдів, а до 2050 року буде майже 10. Чи зможе Земля нас усіх прогодувати, тут ще глобальне потепління підтяглося.

За словами вчених, перша дитина в космосі народиться вже через 25 років. На той час технології дозволять зачати і виносити плід за межами планети.

«Ми просто зобов'язані дати самим собі шанс, тепер, більш-менш освоївши Землю і усвідомивши кінцівку нашого на ній існування. Шанс на продовження людського роду у Всесвіті», - заявляють вчені.

Японія наразі вивчає один з аспектів цієї проблеми на Міжнародній космічній станції у межах експерименту з цікавою назвою «Космічне звірятко» (Space Pup). Він полягає у тому, що на станції по кілька місяців триматимуть заморожену мишачу сперму, досліджуючи вплив космосу на фертильність ссавців.

Відзначається, що незабаром буде створена наукова група, яка займеться об’єднанням всіх досліджень, щоб впритул зайнятися ризикованою завданням - народженням дітей у космосі.

Нагадаємо, в 2050 році 300 мільйонів осіб можуть стати потенційними жертвами повеней і затоплень внаслідок підвищення рівня моря.