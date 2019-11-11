Приголомшливо детальне фото урагану з Юпітера - NASA



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Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером

Ширина урагану на знімку становить близько двох тисяч кілометрів

Міжпланетна станція «Юнона» передала на Землю новий знімок поверхні Юпітера із зображенням урагану в атмосфері планети.

Про це повідомляє NASA.

«Космічна станція «Юнона» приголомшливо детально відобразила циклонічний шторм в атмосфері Юпітера», - йдеться в повідомленні.

Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером.

Ураган розташовується в регіоні під назвою NNNNTB - «північний північний північний північний помірний пояс». Це одна з багатьох стійких смуг хмар планети, що формуються вітрами на різних висотах.

Зазначається, що ширина урагану на знімку становить приблизно 2 тисячі кілометрів.

Як відомо, Юпітер складається в основному з водню і гелію, але деякі кольори його хмар можуть виходити від шлейфів сірки і фосфоровмісних газів, що піднімаються з більш теплої внутрішньої частини планети.