Приголомшливо детальне фото урагану з Юпітера - NASA
Ширина урагану на знімку становить близько двох тисяч кілометрів
Міжпланетна станція «Юнона» передала на Землю новий знімок поверхні Юпітера із зображенням урагану в атмосфері планети.
Про це повідомляє NASA.
«Космічна станція «Юнона» приголомшливо детально відобразила циклонічний шторм в атмосфері Юпітера», - йдеться в повідомленні.
Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером.
Ураган розташовується в регіоні під назвою NNNNTB - «північний північний північний північний помірний пояс». Це одна з багатьох стійких смуг хмар планети, що формуються вітрами на різних висотах.
Зазначається, що ширина урагану на знімку становить приблизно 2 тисячі кілометрів.
Як відомо, Юпітер складається в основному з водню і гелію, але деякі кольори його хмар можуть виходити від шлейфів сірки і фосфоровмісних газів, що піднімаються з більш теплої внутрішньої частини планети.