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    Технології

    Приголомшливо детальне фото урагану з Юпітера - NASA

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    Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером - Приголомшливо детальне фото урагану з Юпітера - NASA
    Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером

    Ширина урагану на знімку становить близько двох тисяч кілометрів

    Міжпланетна станція «Юнона» передала на Землю новий знімок поверхні Юпітера із зображенням урагану в атмосфері планети.

    Про це повідомляє NASA.

    «Космічна станція «Юнона» приголомшливо детально відобразила циклонічний шторм в атмосфері Юпітера», - йдеться в повідомленні.

    Знімок зроблений 3 листопада під час 23 зближення станції з Юпітером.

    Ураган розташовується в регіоні під назвою NNNNTB - «північний північний північний північний помірний пояс». Це одна з багатьох стійких смуг хмар планети, що формуються вітрами на різних висотах.

    Зазначається, що ширина урагану на знімку становить приблизно 2 тисячі кілометрів.

    Як відомо, Юпітер складається в основному з водню і гелію, але деякі кольори його хмар можуть виходити від шлейфів сірки і фосфоровмісних газів, що піднімаються з більш теплої внутрішньої частини планети.

    корабель технології космос NASA наука шторм ураган
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