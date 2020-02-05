Депутата-борця Беленюка обурили ціни у депутатський їдальні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Беленюк обурений Жан Беленюк via Facebook

«Слуга народу» трохи «зажрався»

Олімпійська та політична надія нашої держави - народний депутат 9 скликання від президентської партії “Слуга народу” Жан Венсанович Беленюк - стикнувся зі страшною проблемою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Борець-нардеп проінспектував відремонтовану їдальню на олімпійській базі

Про неї він розповів у себе на фейсбуці, згодом, чомусь потер запис, але шанувальники його різнобічних талантів встигли зробити скріншоти.

Пана Беленюка обурили ціни у депутатський їдальні. Виявилося, для людина з офіційною зарплатнею в 30 тисяч гривень та купою рекламних контрактів не може дозволити собі харчуватись по місцю працевлаштування.

”Зараз у мене на один обід йде приблизно 300 гривень. Ось сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою, перепелиним яйцем і ікрою. Заплатив за це 280 гривень. Судіть самі”, - поскаржився на життя борець за соціальну справедливість.

Також Беленюк записав відео свого оборення ціновою політикою закладу

Жан Беленюк провів екскурсію за депутатської їдальні Автор: Канал борця за "справедливість"

Виборці, а підписники у соцмережах - також виборці, обурення депутата не зрозуміли та справедливо вказали, що ціни в їдальні цілком адекватні, просто не треба брати сьомгу та ікру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Спорту поза політикою не існує». Перше велике інтерв’ю нардепа Жана Беленюка

У своєму роліку Беленюк показав і меню парламентської їдальні. Виявилося, що порція картопляного пюре коштує всього 22 гривні, за більшість салатів можна віддати не більше 50, а той же згаданий Беленюком борщ обходиться всього в 45 гривень.

Тому вердикт був такий - «ЗАЖРАВСЯ».

Джерело: Без табу