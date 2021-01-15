Шмигаль оприлюднив середню ринкову ціну на розподіл газу

Шмигаль пояснив, що ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту, але недостатність пропозиції

Для різних регіонів і міст ціна на газ різна, – голова уряду

Середня ринкова ціна на розподіл газу за 1 куб. м метр газу в Україні становить 1,11 грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з телеканалів.

«Середня ринкова ціна на розподіл газу складає 1,11 грн. Важливо, щоб люди бачили і розуміли, як формується ціна газу у платіжці. Для різних регіонів і міст вона різна. Наприклад, у Києві ціна розподілу 0,40, а є області, де в містах ціна 2,96. Зараз готується законопроєкт, який дасть змогу значно скоротити цей розрив і впорядкувати ситуацію (на ринку газу - ред.)», ─ сказав Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, важливо, щоб ціна була «справедливою і ринковою».

Шмигаль пояснив, що ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту, але недостатність пропозиції.

«Є попит, є пропозиція. Коли попит зростає, а пропозиції невистачає, то ціна росте. Це природній процес в будь-якому ринку, але він справедливий, бо ціна росте для всіх», ─ заявив глава уряду.

Прем'єр стверджує, що зараз завдання уряду ─ не дати учасникам ринку зловживати цією ситуацією.

Він наголосив, що Україна не планує відмовлятися від ринку газу.

«Роль уряду в ситуації, коли попит перевищує пропозицію ─ не дати зловживати цими дефіцитним товарам та забезпечити справедливу ціну та справедливий розподіл серед людей. Тому уряд втрутився в цю ситуацію. Але ми не відмовляємося від ринку газу, ринку електроенергії, тому що ринок найефективніший інструмент збалансування цін», ─ сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 січня, протестувальники на Житомирщині штурмували облраду, вимагаючи знизити ціни на газ.

На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу, протестуючи про тарифів на газ (відео)

Також у Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ.

До слова, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.