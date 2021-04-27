Шмигаль подав кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

«Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Про це повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

«Галущенка Германа Валерійовича подають на міністра енергетики», – написав він.

Нардеп також опублікував порядок денний засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на 28 квітня, на якому мають розглянути подання прем'єра.

Нагадаємо, «Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення. В ЗМІ називали одразу кілька кандидатур, які можуть претендувати на цю посаду. І як стало відомо пізніше, зупинилися на кандидатурі Германа Галущенка, якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив на засіданні фракції «Слуга народу».

Як писав «Главком», із травня 2020 року до сьогодні Галущенко займає посаду віцепрезидента «Енергоатома», за освітою юрист. Ще раніше – у 2013-2014 роках - він також працював в «Енергоатомі» на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. У його послужному списку також робота в Міністерстві юстиції, прокуратурі, Міністерстві закордонних справ та Адміністрації президента. Водночас він багато років працював «під наглядом» Андрія Деркача. Так, щодо якого США ввели санкції та звинуватили в роботі на російську розвідку.

Крім того, у пресі неодноразово лунали звинувачення в сторону Германа Галущенка, як ставленика Андрія Деркача, в неефективному управлінні «Енергоатомом».

«Європейська солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики Германа Галущенка – кандидата, якого пов’язують із народним депутатом Андрієм Деркачем.

Більше читайте в матеріалі: Кого Офіс президента «пхає» на міністра енергетики?