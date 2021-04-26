«Євросолідарність» не голосуватиме за нового міністра енергетики

Кандидат у міністри енергетики багато років працював «під наглядом» агента Кремля Андрія Деркача

«Європейська солідарність» не підтримує призначення на посаду міністра енергетики Германа Галущенка - кандидата, якого пов’язують із народним депутатом Андрієм Деркачем. Про це йдеться у заяві на сайті політсили.

Як відомо, уряд США визнав Деркача агентом Кремля і запровадив проти нього санкції за втручання у вибори.

«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», – зазначив під час погоджувальної ради п’ятий президент, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.

У Порошенка вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка». Крім того, у «Європейській солідарності» зазначили, що попри обіцянки влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.

Нагадаємо, «Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко подав заяву про своє звільнення. В ЗМІ називали одразу кілька кандидатур, які можуть претендувати на цю посаду. І як стало відомо пізніше, зупинилися на кандидатурі Германа Галущенка, якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив на засіданні фракції «Слуга народу».

Як писав «Главком», із травня 2020 року до сьогодні Галущенко займає посаду віцепрезидента «Енергоатома», за освітою юрист. Ще раніше – у 2013-2014 роках - він також працював в «Енергоатомі» на посаді виконавчого директора з правового забезпечення. У його послужному списку також робота в Міністерстві юстиції, прокуратурі, Міністерстві закордонних справ та Адміністрації президента. Водночас він багато років працював «під наглядом» Андрія Деркача. Так, щодо якого США ввели санкції та звинуватили в роботі на російську розвідку.

Крім того, у пресі неодноразово лунали звинувачення в сторону Германа Галущенка, як ставленика Андрія Деркача, в неефективному управлінні «Енергоатомом».

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