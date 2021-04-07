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    Вітренко написав заяву про звільнення – ЗМІ

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    Джерела повідомляють, що Юрій Вітренко вивіз особисті речі з міністерства два тижні тому - Вітренко написав заяву про звільнення – ЗМІ
    Джерела повідомляють, що Юрій Вітренко вивіз особисті речі з міністерства два тижні тому
    Фото: Главком

    Про свою відставку Вітренко почав говорити два тижні тому

    Виконувач обов‘язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

    Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на свої джерела.

    За даними співрозмовників видання, Вітренко вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

    За словами джерела з оточення Вітренка, про свій відхід він почав говорити ще близько двох тижнів тому.

    Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

    Як повідомлялося, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував за минулий рік 284,638 млн грн зарплати у НАК «Нафтогаз України» та 2,951 млн доларів на рахунках у банках.

    Нагадаємо, що 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

    Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

    У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністр.

    Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.

    Також зазначимо, що напередодні Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу».

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    Теги: ЗМІ Міненерго Юрій Вітренко звільнення
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