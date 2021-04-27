ПАРЄ позбавила слова українського делегата Гончаренка через донос росіян

На Гончаренка доніс голова російської делегації Толстой

Народного депутата з «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого щодо ситуації на зимовій сесії. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня», – додав він.

Нагадаємо, 20 квітня президент ПАРЄ Рік Дамс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі.

Гончаренко розповів «Главкому», що українські військові доручили йому показати європейцям ппрапор, прострілений російськими кулями.

«Демонструючи це, я хотів ще раз нагадати, що в Україні йде війна. Бо, на жаль, в ПАРЄ не знайшлося часу на цій сесії, щоб розглянути питання України і ескалації ситуації на фронті. Наші військові кажуть: «покажи їм це, щоб вони побачили, що нас вбивають реально фізично». Я це зробив, і він мене перервав, при тому, що я абсолютно відповідально кажу, що немає жодного правила в ПАРЄ, яке я порушив. Це точно якісь подвійні стандарти стосовно України, це абсолютно несправедливо і це прояв того, що російський вплив в Європі дуже сильний», – наголосив Гончаренко.

Раніше голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой поскаржився президентові ПАРЄ на виступ члена постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Олексія Гончаренка на січневій пленарній сесії.

«Голова російської делегації Петро Толстой написав на мене донос голові ПАРЄ. Російську делегацію зачепило, що я говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії», – повідомив Гончаренко.

За його словами, Толстой скаржиться, що він «образив російську делегацію цілих два рази і зробив дві «неприйнятні заяви».

Гончаренко висловив переконання, що необхідно продовжувати боротися проти Росії на всіх міжнародних майданчиках, зокрема в ПАРЄ.



