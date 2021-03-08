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    Шмигаль витратить сотні тисяч гривень за пошук згадок про нього у ЗМІ

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    Уряд готовий витратити 184 тис. грн на моніторинг ЗМІ - Шмигаль витратить сотні тисяч гривень за пошук згадок про нього у ЗМІ
    Уряд готовий витратити 184 тис. грн на моніторинг ЗМІ

    Потенційний переможець тендера повинен надати замовнику цілодобовий доступ до моніторингу інтернет-ЗМІ, телебачення, радіо та друкованих видань

    Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України 4 березня оголосив тендер на цілодобовий доступ до онлайн-системи для моніторингу засобів масової інформації очікуваною вартістю 184 тис. грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Онлайн-система має бути налаштована під замовника і групувати публікації за темами (прем’єр-міністр, Кабінет міністрів, перший-віцепрем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністри (для кожного), секретаріат Кабміну (для кожного). Всі публікації в онлайн-системі мають бути промарковані за тональністю щодо об’єкту моніторингу, а також мати можливість налаштування правил для автоматичного визначення тональності публікацій.

    Моніторинг, який Кабмін замовляє до кінця поточного року, включатиме перелік інтернет-ЗМІ, телебачення (розшифровані сюжети та відео всіх випусків новин, рейтингових проектів та ток-шоу телеканалів: Інтер, 1+1, 2+2, UA:Перший, ICTV, СТБ, ТРК «Україна», 5 канал, канал 24, Еспресо, ГромадськеТБ, Прямий, НАШ, Перший діловий), радіо ((розшифровані випуски новин загальноукраїнських радіостанцій)) та друкованих видань (розшифровані та скановані статті друкованих загальнодержавних видань за визначеними темами на 11:00 у день виходу видання).

    Крім цього, у моніторинг потраплятимуть публікації, в яких згадується Україна в провідних іноземних ЗМІ Північної Америки, Європейського союзу, Російської Федерації, Білорусії та Молдови.

    Потенційний переможець тендера повинен надати замовнику доступ до онлайн-системи та технічної підтримки 24 години на добу 7 днів на тиждень.

    Теги: ЗМІ телебачення радіо Україна ProZorro Денис Шмигаль
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