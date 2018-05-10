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    Шокуюче вбивство у Жашкові. Поліція мовчить вже добу (Оновлено)

    • Сьогодні, 20:55
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    У райцентрі на Черкащині вчора увечері вбили жінку, яка поверталась з роботи

    У місті Жашкові на Черкащині у середу, 9 травня, вбили жінку.

    За інформацією місцевих жителів, 58-річна місцева мешканка пізно увечері поверталась з роботи. Жінка працювала у приватному стоматологічному кабінеті і закривала заклад останньою.

    По дорозі додому на неї був скоєний напад, від ножових поранень жінка померла. 

    Місцеві жителі переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто над жінкою жорстко спочатку позбиткувались, а вже потім нанесли численні ножові поранення.

    Правоохоронні органи до цього часу не повідомили про цей злочин. На сайті Національної поліції у Черкаській області нема жодної згадки про подію, яка вже добу тримає у паніці місто.

    (Оновлення) Вже після публікації цієї інформації, сектор комунікації Національної поліції у Черкаській області підтвердив факт злочину. Його подробиці представники поліції обіцяють оприлюднити завтра. 

    Нагадаємо, раніше в Умані Черкаської області зловмисник вбив жінку-працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.

    Національна поліція України вбивство Черкащина поліція
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