Шокуюче вбивство у Жашкові. Поліція мовчить вже добу (Оновлено)

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У райцентрі на Черкащині вчора увечері вбили жінку, яка поверталась з роботи

У місті Жашкові на Черкащині у середу, 9 травня, вбили жінку.

За інформацією місцевих жителів, 58-річна місцева мешканка пізно увечері поверталась з роботи. Жінка працювала у приватному стоматологічному кабінеті і закривала заклад останньою.

По дорозі додому на неї був скоєний напад, від ножових поранень жінка померла.

Місцеві жителі переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто над жінкою жорстко спочатку позбиткувались, а вже потім нанесли численні ножові поранення.

Правоохоронні органи до цього часу не повідомили про цей злочин. На сайті Національної поліції у Черкаській області нема жодної згадки про подію, яка вже добу тримає у паніці місто.

(Оновлення) Вже після публікації цієї інформації, сектор комунікації Національної поліції у Черкаській області підтвердив факт злочину. Його подробиці представники поліції обіцяють оприлюднити завтра.

Нагадаємо, раніше в Умані Черкаської області зловмисник вбив жінку-працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.