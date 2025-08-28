Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони

29 серпня виповнюється 6 років роботи Верховної Ради. Громадська ініціатива «Голка», «Центр розвитку інновацій» та низка громадських організацій запустили інструмент «Перезарядити країну», де відображений список знакових корисних та шкідливих законів, за які Верховна Рада голосувала, починаючи з 2019 року.

Голова Центру розвитку інновацій Катерина Іванченко розповідає, що після скандального голосування Верховної Ради за ліквідацію незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури та НАБУ, яке суспільству та міжнародним партнерам підкреслило несуб’єктність Ради, є гостра потреба показати знакові голосування парламенту і роль у них абсолютно кожного депутата:

«У інструменті ми зібрали та описали з посиланням на аналітичні матеріали майже 30 законодавчих ініціатив, які охоплюють теми нацбезпеки, боротьби з корупцією, захисту довкілля, прозорості роботи Верховної Ради та захисту свободи слова. І за допомогою коаліції громадських організацій, які мають належну експертизу, цей список поповнюватиметься і тими знаковими законопроєктами, які будуть потрапляти на розгляд парламенту. Це окреслить нардепам червоні лінії з боку суспільства. Упродовж півгодини після появи результатів поіменного голосування за корисну чи шкідливу ініціативу на сайті Верховної Ради у інструменті «Перезарядити країну» буде формуватися графіка поіменного голосування у розрізі кожної фракції та депутатської групи. Це полегшить роботу для медіа».

Так виглядають дані в інструменті через 30 хвилин після того, як результати голосування за знаковий закон з’явилися на сайті Верховної Ради

Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголошує, що зараз за відсутності виборів вкрай важливо правильно формувати політичну культуру та збалансувати вплив Банкової на законодавчий орган:

«Ми дуже часто критикуємо тих, хто голосує за шкідливі закони і проти корисних. Але голосування за ліквідацію антикорупційних органів проявило яскраво тих мажоритарників «Слуги народу», хто голосував проти – Анна Бондар, Дмитро Гурін, Роман Грищук. Були й ті, хто блокував трибуну – Анастасія Радіна. Суспільство має бачити і тих, хто тримає заряд демократії в країні. Через закритість парламенту і відсутність в кулуарах медійників парламентська журналістика занепадає і люди після новин про обстріли та втрати дуже швидко забувають, хто з народних депутатів і за що голосував. Ми придумали образ батарейки для кожного парламентаря і буде одразу видно, хто заряджає, а хто розряджає країну. Для нас важливо, що цей інструмент створений не за кошти західних партнерів, а за кошти великого українського народу, який і має контролювати роботу законодавчого органу. Ми запустили його за донати, які надходили на рахунок «Голки» упродовж року. Ми розраховуємо на подальшу підтримку громадян і на початку наступного року плануємо запустити аналогічний інструмент для Київради».

Окремо в інструменті виборці та регіональні медіа можуть знайти по кожному знаковому голосуванню візуалізацію, як голосували народні депутати-мажоритарники, що завжди важливо для регіональних медіа та мешканців різних областей.

Коаліційними партнерами у впровадженні волонтерського інструменту стали «Центр розвитку інновацій», Центр політико-правових реформ, «Українська природоохоронна група» та Фундація DEJURE. ІТ-підримку надає розробник Василь Жук. З методологією, які законопроєкти потрапляють до інструменту, можна ознайомитися на сайті «Голки».

Також до написання профайлів нардепів-мажоритарників залучені регіональні медіа, зокрема які підтримує IWPR: «Ґвара медіа» (Харківщина), «Галка» (Франківщина), Rayon.in.ua (Волинь), Запорізький центр розслідувань (Запоріжжя), «Четверта влада» (Рівненщина), «Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров’я» (Дніпропетровщина). А також – медіа «Погляд» (Київ, Київщина).