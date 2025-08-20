Головна Країна Політика
Парламентський комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідання Ради

Парламентський комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідання Ради
Депутати звинувачують Безуглу у системному порушенні регламенту
фото з відкритих джерел

Голосування за відсторонення депутатки від участі в засіданні відбудеться завтра, 21 серпня

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав постанову про вилучення нардепки Марʼяни Безуглої із засідання Ради. Її звинувачують у системному порушенні регламенту та антисоціальній поведінці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на депутата Ярослава Железняка.

За словами парламентаря, за відповідне рішення проголосували пʼятеро парламентарів. Водночас сама Безугла на засідання комітету не зʼявилася. Як зазначив Железняк, голосування у залі за відсторонення депутатки відбудеться завтра, 21 серпня.

Нагадаємо, народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Зокрема, вона заважала політикам під час виступів.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що має синдром Аспергера. За словами Безуглої, вона «відчуває емоції, але дещо інакше».

Як повідомлялося, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій.

До слова, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки подав до суду на Безуглу через її висловлювання.

